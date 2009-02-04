Разработка интерфейса с иконками (приватно Papean)

$300
Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки285 просмотров
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Требуется разработать интерфейс, большей частью которого должны быть красивые и запоминающиеся иконки

15 лет назад
Spree
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
papean
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$300
5 дней
Очень доволен работой. Павел все делает вовремя, предлагает свои идеи, ответственно относится к делу. Если понадобятся услуги дизайнера, буду рад снова сотрудничать с ним
Сотрудничеством доволен - чёткая постановка требуемой задачи и оплата вовремя.
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