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ИКОНКИ
от 16х16 до 64х64 5-20$ за иконку
более 64х64 - от 20$
Дополнительно: моделлер, 3d аниматор, иллюстратор.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Результат долго не заставил себя ждать :)
Ответный отзыв
Чёткое сотрудничество. Видно, что знает чего хочет. Никаких претензий.
$300
10 баллов
15 лет назад
Очень доволен работой. Павел все делает вовремя, предлагает свои идеи, ответственно относится к делу. Если понадобятся услуги дизайнера, буду рад снова сотрудничать с ним
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен - чёткая постановка требуемой задачи и оплата вовремя.
$100
10 баллов
16 лет назад
Быстро. Качественно. Без замечаний и исправлений. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Оплатил заказ вовремя. Сотрудничеством доволен.
$100
10 баллов
16 лет назад
Сделал все быстро, качественно и за адекватные деньги. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплата поступила своевременно. Сотрудничеством доволен.
$160
10 баллов
16 лет назад
Доволен выполненной работой. Все сделано оперативно.
Ответный отзыв
Деньги получил в срок. сотрудничеством доволен.
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга