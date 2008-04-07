papean

Павел Петров papean

 
37 летРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Чтобы услышать цену за весь проект необходимо предоставить Т.З.

ИКОНКИ

от 16х16 до 64х64 5-20$ за иконку

более 64х64 - от 20$

Дополнительно: моделлер, 3d аниматор, иллюстратор.

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Отзывы заказчиков
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
$10
10 баллов
15 лет назад
Фавикон для сайта
Результат долго не заставил себя ждать :)
Чёткое сотрудничество. Видно, что знает чего хочет. Никаких претензий.
Ответный отзыв
Spree
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Разработка интерфейса с иконками (приватно Papean)
Очень доволен работой. Павел все делает вовремя, предлагает свои идеи, ответственно относится к делу. Если понадобятся услуги дизайнера, буду рад снова сотрудничать с ним
Сотрудничеством доволен - чёткая постановка требуемой задачи и оплата вовремя.
Ответный отзыв
papirus
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
5 меню + 7 иконок для сайта
Быстро. Качественно. Без замечаний и исправлений. Буду обращаться еще.
Оплатил заказ вовремя. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Нужно сделать 30 иконок высшего уровня
Сделал все быстро, качественно и за адекватные деньги. Рекомендую!
Оплата поступила своевременно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
aesaes
63 годаСША
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$160
10 баллов
16 лет назад
Переделка/ изготовление баннера и иконок
Доволен выполненной работой. Все сделано оперативно.
Деньги получил в срок. сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга