Фавикон для сайта

С примерами велком, контакты оставляем и цену за 1шт. Народ, мне не надо иконки размером 100 на 100 минимум, мне надо маленькую .ico которая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо одну такую иконку, тематику сайта и сайт покажи при личной переписке
цена которую готов заплатить 5$
без портфолио писать не стоит
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