Помогите сделать favicon.ico =)

Здравствуйте! Нужны классные иконки для меню сайта zipmail.ru за место тех, которые сейчас там. Иконуи должны быть яркие, лощеные, реалистичные, выделяющиеся: адекватные дизайну и т.д. Вобщем требуется сделать все классно, чтобы понравилось руководству. Те ...