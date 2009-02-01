Иконка 60х60 для доски объявлений, в PNG.

Иконки и Пиксель-артЗавершен21 заявка987 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно нарисовать красивую иконку для доски объявлений.

Размер иконки: 60х60

Формат: PNG

Внешне иконка должна быть похожа на листок с объявлениями, которые обычно вешают на столбы :), желательно нарисовать ее с двумя-тремя оторванными снизу телефонами :)

15 лет назад
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
geee
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и самое главное качественно была выполнена работа! Иконка уже красуется на сайте и прекрасно вписывается в структуру-дизайн сайта. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, все понятно объяснил, указал на ошибки, оперативно отвечал. Всем советую сотрудничать с Михаилом. +10 )
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