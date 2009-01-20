Господа, надо нарисовать 1 иконку: иконку изображающую белку, формат gif, анимированную. Главное чтобы смайл мило выглядел. (смайл это не значит котобок, должна быть белка)

Ваши предложения, пишите в icq 375-024-281

прилагаю смайлик, формат такой же должен быть (размер) это образец чтобы вы знали какие размеры и прочие детали