Пиктограммы

Нужны иконки (только контуры, синий цвет, без фона) в размере 500*500 формат PSD (Что бы нормально смотрелись при дальнейшем их пережатии в 48*48) Пример прикреплен. Цветовая гамма должны быть аналогична той что в примере. Список иконок: 1. Текущий статус (Ака ...
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Здравствуйте. Несколько иконок 100х100 в векторе на темы:
1. Как выбрать кассу? - на иконке стрелка компаса плавающая между двумя кассами.
2. Как без проблем зарегистрировать Кассу? - на иконке довольный улыбающийся директор в кресле.
3. Как научить сотрудников? - на иконке аудитория + преподаватель.
4. Что такое ЦТО? - на иконке амперметр и паяльник.
5. КАССА экономит ваши деньги! - на иконке Штрих-МИНИ-ПОС с антенной.
Цвета обьектов в районе #f47c43 на белом фоне+ в отенки синего напр. стрелка компаса
Как пример иконок http://www.shtrih-m.ru/
Во вложении Штрих-МИНИ-ПОС
Присылайте свои предложения на [email protected]
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