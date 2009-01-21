Пиктограммы

Здравствуйте. Несколько иконок 100х100 в векторе на темы:

1. Как выбрать кассу? - на иконке стрелка компаса плавающая между двумя кассами.

2. Как без проблем зарегистрировать Кассу? - на иконке довольный улыбающийся директор в кресле.

3. Как научить сотрудников? - на иконке аудитория + преподаватель.

4. Что такое ЦТО? - на иконке амперметр и паяльник.

5. КАССА экономит ваши деньги! - на иконке Штрих-МИНИ-ПОС с антенной.

Цвета обьектов в районе #f47c43 на белом фоне+ в отенки синего напр. стрелка компаса

Как пример иконок http://www.shtrih-m.ru/

Во вложении Штрих-МИНИ-ПОС

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