Вензель

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок493 просмотра
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#1$

Требуется вензель.

Вензель собираем из слов "Артур" и "Юлия". Можно использовать части слов, или только первые буквы. Дополнительные элементы на усмотрение Исполнителя.

Цвет: Чёрно-Белый.

Одной линией. Для эффектов, допускается использовать разную толщину линии.

Сдача работы: 2 файла jpеg и coral draw в кривых линиях.

15 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
Мгновенное исполнение! А так же предложенная идея попала в десятку!
Рекомендую.
Заявки фрилансеров
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
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