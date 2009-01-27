Иконки 23 шт.

Приветствую. Необходимо разработать полноценную иконку к программе. Чтобы она отлично отображалась при просмотре в проводнике, в виде списка, в виде значков и пр. т.е размеры 16х16 24х24 32х32 48х48 В одной иконка все. Логотипы т.е как долна ...