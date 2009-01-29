Срочно! Иконки!

Требуется вензель. Вензель собираем из слов "Артур" и "Юлия". Можно использовать части слов, или только первые буквы. Дополнительные элементы на усмотрение Исполнителя. Цвет: Чёрно-Белый. Одной линией. Для эффектов, допускается использовать разную толщину линии. Сдача работы: 2 файла ...
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Здравствуйте!
Нужны классные иконки для меню сайта zipmail.ru за место тех, которые сейчас там. Иконуи должны быть яркие, лощеные, реалистичные, выделяющиеся: адекватные дизайну и т.д. Вобщем требуется сделать все классно, чтобы понравилось руководству. Те что там сейчас не нравятся. Сделать черновой вариант нужно быстро - до утра понедельника, то есть начать делать нужно сейчас и сразу.
Пишите заявки в проект и оставляйте свой скайп - я на Вас выйду.
С уважением,
Николай
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