Срочно! Иконки!

Здравствуйте!

Нужны классные иконки для меню сайта zipmail.ru за место тех, которые сейчас там. Иконуи должны быть яркие, лощеные, реалистичные, выделяющиеся: адекватные дизайну и т.д. Вобщем требуется сделать все классно, чтобы понравилось руководству. Те что там сейчас не нравятся. Сделать черновой вариант нужно быстро - до утра понедельника, то есть начать делать нужно сейчас и сразу.

Пишите заявки в проект и оставляйте свой скайп - я на Вас выйду.

С уважением,

Николай