5 меню + 7 иконок для сайта

Всем привет.

Требуется нарисовать несколько меню (в виде блоков) + 7 иконок для подразделов новостей. По поводу блоков:

Это меню, отображаемое слева от контента, где выводиться информация с других разделов.

Экскиз главной страницы

www.free-lance.ru/users/Z..

В прикрепленном файле находиться экскиз страницы для контента, именно для нее будем рисовать. Кроме того, там уже есть меню: "Меню пользователя" "Разделы". Именно их нужно будет заменить.

Размер:

260*90 px

Типы меню:

– Разделы

просто ссылки.

– Меню пользователя

просто ссылки.

– Новости

картинки новости 90*90 + заголовок

– Блоги

картинки блога 90*90 + заголовок

– Автопоиск

картинки авто 90*90 + заголовок

И по поводу иконок:

На одной из страниц будет осуществлен вывод категорий новостей. И в теле страницы будет размещено 7 иконок для этих разделов, с ссылками на них.

Размер произвольный.

Назв. категорий:

Авто-новости в украине

Авто-новости в мире

ДТП

Клубничка

Авто-тюнинг

Авто-спорт

Автобизнес

Жду предложений!