Нужен дизайн сайта + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки390 просмотров

Веб-студии нужен веб-дизайнер, способный сверстать свой дизайн. Заказов достаточно.

Проекты бывают двух типов:

1. Простые. Бюджет 3500р. за дизайн плюс верстку.

2. Более интересные проекты с бюджетом от 5000р. за дизайн плюс верстку.

Кому интересно указывайте ссылки на портфолио, а также укажите в своих работах, какой дизайн примерно сколько стоит.

Предложения можете отправить по почте hristosenko (собачка) mail.ru

17 лет назад
hristosenko
Михаил 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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