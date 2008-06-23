Дизайн портала

Портал по тематике – двери, планируются в основном межкомнатные, но это пока, возможно не стоит сильный упор делать именно на это, если вдруг в дальнейшем будут корректировки, но двери однозначно. Бюджет обсуждаем, если вы нам подходите в плане видения и понимания, то мы рассмотрим вашу цену. Интересует запоминаемость, наличие своей фишки, может быть это будет иконки в стиле тематики портала или еще что то.. Если кто-то готов к сотрудничеству, то после обсуждения деталей можно сразу приступать к макету, т.к. это горит уже практически.