Дизайн Сайта Визитки

# 1 — $

Объявляется конкурс на разработку дизайна сайта для рекламы и описания нового Лечебного апарата который вводит кислород в кровь человека и лечит ммного болезней,

Аппарат используеться только в клиниках квалифицированными врачами и чесма не дешовый от 5тыс евро,следовательно и сайт описания Аппарата должен быть направлен на медицинских специалистов.

смотрим Прикрепленные файлы