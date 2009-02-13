Создание простых иконок для сайта

$25
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок201 просмотр
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Простые иконки 16 на 16, детали в личке

4-5 wmz за иконку

15 лет назад
_scout_
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Kaminari
Сергей 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$25
2 дня
Хороший исполнитель, заказывал у него иконки - результатом доволен. Делает изменения, выслушивает, исправляет. Адекватный фриласер.
Отлично поработали. Заказчик не придирчивый, платит хорошо, объясняет четко, что хочет получить :)