Необходимо 8 иконок для сайта

Для сайта компании занимающейся изготовлением компакт дисков, печатью на них и изготовлением сопутствующих товаров необходимо 8 иконок для иллюстрации видов деятельности:

1. Тиражирование CD|DVD

2. изготовление Shape CD (компакт диск формы отличной от стандартной круглой)

3. Тиражирование CD-визиток, Mini CD

4.Нанесение изображения на диски

5.Полиграфия для CD/DVD

6. Упаковка для CD/DVD

7.СD-презентация

8. Авторинг DVD

Все иконки должны обыгрывать тему диска и должны быть выполненны в зеленых оттенках (фирменный цвет компании)

Есть определенные идеи от которых можно оттолкнутся

Предложения сюда или на e-mail [email protected]

Спасибо за внимание