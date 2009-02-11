Анимировать звездочку

http://files.mail.ru/60OZO0 тута псдшка. Задание это сделать кнопки, чтобы светились чистым ярким оранжевым цветом. Пример того как надо - http://cohen-associates.net/ - при наведении. В псдшке уже сделано оранжевое - но коряво - его убрать(это отдельным слоем\эффектом). Сайт на который будет ...