Нужно нарисовать несколько значков

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок336 просмотров
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#1$

Gif 13x13, прозрачный фон

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15 лет назад
i_korneev
Igor Korneev 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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