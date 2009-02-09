Красивые изображения для наложения на фото(аватар)

$1
Иконки и Пиксель-артЗакрыт26 заявок588 просмотров
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Нужны красивые изображения для наложения их на фото пользователя (аватар). Тематика сайта "создание аватарок".

Пример картинок для наложения можно увидеть на сайте superava.ru

Изображения нужны качества не хуже чем на сайте-примере. Кол-во 50 штук.

15 лет назад
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад