Доведение интернет-магазина до ума

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки230 просмотров

Joomla 1.5.5 и Virtuemart 1.1.2

1) соорудить фильтр по производителям таким образом, чтобы можно было выбирать одновременно нескольких

2) не добавляется товар в корзину

3) сделать карту сайта

4) может быть что-то по мелочи...

Joomla
16 лет назад
ymnie
Люди 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$150
3 дня
Работа выполнена в срок. Исполнитель понятлив и не имеет привычки исчезать в самый не подходящий момент. Также осущетсвляеется постподдержка сделаных изменений.
От работы с заказчиком остались только положительные эмоции: Грамотно поставленные задания, оперативные ответы на вопросы, тактичность в общении. Так же не обделил с оплатой. Сам буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим могу рекомендовать!

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад