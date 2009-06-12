Интеграция дизайна сайта с системой UMI.CMS

Студия веб-дизайна ищет программиста для выполнения периодических разовых работ по интеграции системы управления сайтом UMI.CMS с дизайном сайта. Просьба отвечать на проект только фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ. Личные сообщения не рассматриваются!

Информация о текущем проекте:

1) Куплена редакция PRO Corporate

2) Имеется HTML макет сайта который можно посмотреть по адресу:

2.1) http://welldesign.ru/markup/etbank/index.html

2.2) http://welldesign.ru/markup/etbank/content.html

3) Утвержденное ТЗ: http://welldesign.ru/markup/etbank/req.doc

Требования к исполнителю:

– Знание UMI CMS

– Умение писать и модифицировать модули

– Наличие нескольких успешно работающих сайтов на системе UMI CMS

Предложения должны содержать:

– Ссылки на созданные сайты на UMI CMS;

– Стоимость;

– Срок исполнения;

– Желаемая форма оплаты.