CMS для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен23 заявки387 просмотров

Имеется дизайн, PSD-шки вышлю кому интересно, в аттачменте пара скриншотов.

Сверстать, разработать систему управления контентом на сайте, новости, ивенты, календарь,галерея, рассылка, как обычно, ТЗ предлагаю обсудить и составить после встречи (в Киеве), либо по скайпу.

Хочу уточнить один важный момент: сайт будет на 5-ти языках. По-этому, нужно грамотно придумать

- появление контента на всех страничках по всех языках

- чтобы можно было нормально это все дело под поисковики оптимизировать (разноязычные поисковые запросы)

Если в команде есть оптимизаторы - вообще отлично.

Предоплата.

Предлагайте.

16 лет назад
slavster
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

penguin
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$400
5 дней
Юрий: - сказал-сделал, оперативно, что говорит об опыте, ответственности и надежности - сделал работу быстро, как и требовалось - не было лишних вопросов плана "это в ТЗ не входило", - Юра сам предложил при личной встрече пройтись детально по всему проекту и определить то, что нужно сделать, что действительно облегчило понимание сути проекта. - интересный человек, опытный в своем деле, идет на встречу клиенту, предлагая свои решения возникших вопросов Обратитесь к Юре, и Вы сразу оцените, как легко и быстро Ваш проект запустится. Да, решил работать с Юрой и по следующим проектам. Благодарствую, и успехов!
Слава - один из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Все вопросы решались оперативно. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

penguin
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад