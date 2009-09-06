CMS для сайта

Имеется дизайн, PSD-шки вышлю кому интересно, в аттачменте пара скриншотов.

Сверстать, разработать систему управления контентом на сайте, новости, ивенты, календарь,галерея, рассылка, как обычно, ТЗ предлагаю обсудить и составить после встречи (в Киеве), либо по скайпу.

Хочу уточнить один важный момент: сайт будет на 5-ти языках. По-этому, нужно грамотно придумать

- появление контента на всех страничках по всех языках

- чтобы можно было нормально это все дело под поисковики оптимизировать (разноязычные поисковые запросы)

Если в команде есть оптимизаторы - вообще отлично.

Предоплата.

Предлагайте.