Перенос сайта на Битрикс, натянуть дизайна

Очень доволен сотрудничеством! Работа выполнена в сжатые сроки, качественно, все пожелания и коррективы были учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству - не пожалеете! P.S. Отдельное спасибо за тех.поддержку и помощь при внедрении проекта!