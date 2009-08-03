Перенос сайта на Битрикс, натянуть дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок321 просмотр

Необходима настройка структуры и функционала сайта на CMS 1C-Битрикс (старт), натянуть дизайн.

Структура, статьи, новости, вывод анонсов на главную.

ТЗ высылается по запросу.

16 лет назад
Dimitry_Pro
Прот 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$350
10 дней
Очень доволен сотрудничеством! Работа выполнена в сжатые сроки, качественно, все пожелания и коррективы были учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству - не пожалеете! P.S. Отдельное спасибо за тех.поддержку и помощь при внедрении проекта!
Очень приятно работать с Дмитрием. Понятные постановки задач, своевременная приемка и оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад