При смене хостинга и переноса сайта на битриксе возникла ошибка. Ошибку я распознать не смог, так как публичная часть выводится просто белым экраном, однако админка работает так, как должна работать. Пытался неоднократно с новыми ...
Перенос сайта на Битрикс, натянуть дизайна
Необходима настройка структуры и функционала сайта на CMS 1C-Битрикс (старт), натянуть дизайн.
Структура, статьи, новости, вывод анонсов на главную.
ТЗ высылается по запросу.
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