Ошибка при переносе сайта (битрикс)

При смене хостинга и переноса сайта на битриксе возникла ошибка.

Ошибку я распознать не смог, так как публичная часть выводится просто белым экраном, однако админка работает так, как должна работать. Пытался неоднократно с новыми дампами, но к сожалению проблема не решилась.

Пока у сайт dns не изменились, можно посмотреть путем настроек в файле host:

91.211.117.61 fm-company.ru

Требуется решить проблему. От вас цена