Ошибка при переносе сайта (битрикс)

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Закрыт8 заявок204 просмотра

При смене хостинга и переноса сайта на битриксе возникла ошибка.

Ошибку я распознать не смог, так как публичная часть выводится просто белым экраном, однако админка работает так, как должна работать. Пытался неоднократно с новыми дампами, но к сожалению проблема не решилась.

Пока у сайт dns не изменились, можно посмотреть путем настроек в файле host:

91.211.117.61 fm-company.ru

Требуется решить проблему. От вас цена

16 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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