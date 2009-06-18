Необходима настройка структуры и функционала сайта на CMS 1C-Битрикс (старт), натянуть дизайн. Структура, статьи, новости, вывод анонсов на главную. ТЗ высылается по запросу.
Натянуть дизайн на joomla
Приватный проект для Хендрикс Джимм (y0o)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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