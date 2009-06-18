Натянуть дизайн на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки195 просмотров

Приватный проект для Хендрикс Джимм (y0o)

Joomla
16 лет назад
vetalmint
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$35
1 день
Сделал все на высоком уровне ! Все четко и без проблем. Постоянно был на связе, обязательно обращусь к нему еще раз .
Четкое ТЗ. С оплатой проблем нет. Приятно было поработать. :)

Заявки фрилансеров

y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад