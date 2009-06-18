Установить swf-баннер на сайт

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Завершен3 заявки163 просмотра

Помочь с установкой swf-баннер на сайт и описать процесс. Система Shop-Script Premium

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Великолепно выполнил поставленные задачи. Сделал все в короткий срок и очень качественно. Рекомендую.
Очень приятно иметь дело с заказчиком, который тебе полностью доверяет! После выполнения работы сам предложил написать отзыв на меня!

Заявки фрилансеров

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад