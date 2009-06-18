Есть тема для Wordpress http://tinyurl.com/lhglhe WP New Magazine Theme, нужно настроить все ее элементы (флеш заставка, структура и т. д.), посмотреть как она должна примерно выглядеть можно здесь http://tinyurl.com/crpwcy Цена ...
Настроить инт-маг. Zen Cart
Вобщем, нужно просто Настроить инт-маг. Zen Cart
1- начертить для меня схему-инструкцию работы магазина (пошагово ..начиная от процесса регистрации), поскольку дела с шопами не имел - не понимаю принцип ..как и что должно происходить
- выяснить чего не хватает (каких страниц, настроек, функций, шаблонов...), чтобы магазин нормально стартовал и работал
2- установить Облако меток на главной странице (как тут http://www.magneticone.com/store/ ..только облако не внизу а сразу под шапкой)
3- установить какой-нибудь СЕО-модуль (если таковой существует для Zen Cart)
4- если у кого-то есть розовые или коралловые скины - поделитесь).
5- установка еще каких-то полезных модулей тоже очень приветствуется. Вот например список - ( Zen Cart Modules, Zen Cart Free Modules,Zen Cart Addons, Zen Cart Data Feeds, Zen Cart Payment Modules, Zen Cart SEO Modules, ZenCart Services, Zen Cart Management). Особенно нужен Zen Cart SEO Modules
Скачал 2 файла-модуля: zen-cart-tagcloud.xml (Облако меток) и zen-cart-sitemap.xml (карта сайта для гугл), а как установить не знаю. Похоже, что они демо, а сами модули платные (18 и 40 у.е.) У кого-то есть модули?!
П.С. Вопрос. Правильный ли я выбор сделал (в пользу Zen Cart) из бесплатных CMS интернет-магазинов?! Нуленные ставить боюсь, есть печальный опыт. Если есть что-то лучше из ФРИИ - сообщите, лучше сразу переустановить, пока не поздно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо перевести небольшой статический сайт на CMS. Настроить функционирование. Какая CMS не определился,надеюсь сделать это с Вашей помощью. Требования к CMS : 1) без MSQL 2) удобное редактирование ...Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо сверстать и установить сайт на Joomla.CMS v.1.5. (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15. Необходима настройка информационных блоков, настройка ...Завершен16 лет назад
- $100
Есть joomla 1.5 tourthailand.ru Есть форум phpbb3 mir.tourthailand.ru Джумла и форум несколько модифицированные (то есть через конфиг например джумлу настраивать нельзя - в configuration.php прописано несколько констант) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Приглашаем к постоянному сотрудничеству (удаленная работа) опытного специалиста по верстке-сборке сайтов на HostCMS. Виды работ (желательно чтобы это делал один человек): — верстка страниц сайта на основе исходника PSD (схемы и ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Разместить flash-картинку на сайт Shop-Script Premium. Сейчас! Стоимость?Завершен16 лет назад
Надо сделать поправку в Шаблоне WP Требования в приложениеСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Помочь с установкой swf-баннер на сайт и описать процесс. Система Shop-Script PremiumЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен движок как на сайте Konon.mobiСистемы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $130
Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: ...Завершен16 лет назад