Вобщем, нужно просто Настроить инт-маг. Zen Cart

1- начертить для меня схему-инструкцию работы магазина (пошагово ..начиная от процесса регистрации), поскольку дела с шопами не имел - не понимаю принцип ..как и что должно происходить

- выяснить чего не хватает (каких страниц, настроек, функций, шаблонов...), чтобы магазин нормально стартовал и работал

2- установить Облако меток на главной странице (как тут http://www.magneticone.com/store/ ..только облако не внизу а сразу под шапкой)

3- установить какой-нибудь СЕО-модуль (если таковой существует для Zen Cart)

4- если у кого-то есть розовые или коралловые скины - поделитесь).

5- установка еще каких-то полезных модулей тоже очень приветствуется. Вот например список - ( Zen Cart Modules, Zen Cart Free Modules,Zen Cart Addons, Zen Cart Data Feeds, Zen Cart Payment Modules, Zen Cart SEO Modules, ZenCart Services, Zen Cart Management). Особенно нужен Zen Cart SEO Modules

Скачал 2 файла-модуля: zen-cart-tagcloud.xml (Облако меток) и zen-cart-sitemap.xml (карта сайта для гугл), а как установить не знаю. Похоже, что они демо, а сами модули платные (18 и 40 у.е.) У кого-то есть модули?!

П.С. Вопрос. Правильный ли я выбор сделал (в пользу Zen Cart) из бесплатных CMS интернет-магазинов?! Нуленные ставить боюсь, есть печальный опыт. Если есть что-то лучше из ФРИИ - сообщите, лучше сразу переустановить, пока не поздно.