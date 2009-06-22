Перевод статического сайта на CMS

Необходимо перевести небольшой статический сайт на CMS.

Настроить функционирование.

Какая CMS не определился,надеюсь сделать это с Вашей помощью.

Требования к CMS :

1) без MSQL

2) удобное редактирование , добавление контента

3) возможность расширения функционала в будущем

4) может быть и платная (было бы за что платить)

Сайт on-kino.net

Дизайн не нужен,только перенос.