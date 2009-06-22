Перевод статического сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок200 просмотров

Необходимо перевести небольшой статический сайт на CMS.

Настроить функционирование.

Какая CMS не определился,надеюсь сделать это с Вашей помощью.

Требования к CMS :

1) без MSQL

2) удобное редактирование , добавление контента

3) возможность расширения функционала в будущем

4) может быть и платная (было бы за что платить)

Сайт on-kino.net

Дизайн не нужен,только перенос.

16 лет назад
linkerok
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
Разбирается человек, и этим все сказано.

Заявки фрилансеров

RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад