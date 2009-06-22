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Перевод статического сайта на CMS
Необходимо перевести небольшой статический сайт на CMS.
Настроить функционирование.
Какая CMS не определился,надеюсь сделать это с Вашей помощью.
Требования к CMS :
1) без MSQL
2) удобное редактирование , добавление контента
3) возможность расширения функционала в будущем
4) может быть и платная (было бы за что платить)
Сайт on-kino.net
Дизайн не нужен,только перенос.
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