Тему вордпресса не могу настроить

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тему вордпресса не могу настроить

Там есть функия, чтобы выводить на главную записи рубрик, а у меня почему то только одна запись вывводится

Надо сделать чтобы 6 записей из разных рубрик были на главной

Вот сайт http://osp.comli.com/

Headlines Today - вот тут одна дублируется. А надо чтобы было в ряд 6 из разных рубрик

Вот данные доступа: если интересно, посмотрите помогите исправить:

Доступ в вордпресс

damir 9149636

admin - damir

Фтп доступ:

a3807079-логин

osp.comli.com -хост

damir 9149636 - пароль

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад