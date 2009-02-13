Тему вордпресса не могу настроить

Там есть функия, чтобы выводить на главную записи рубрик, а у меня почему то только одна запись вывводится

Надо сделать чтобы 6 записей из разных рубрик были на главной

Вот сайт http://osp.comli.com/

Headlines Today - вот тут одна дублируется. А надо чтобы было в ряд 6 из разных рубрик

Вот данные доступа: если интересно, посмотрите помогите исправить:

Доступ в вордпресс

damir 9149636

admin - damir

Фтп доступ:

a3807079-логин

osp.comli.com -хост

damir 9149636 - пароль