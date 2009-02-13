Подправить информационный сайт nzpv.ru

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Сайт http://www.nzpv.ru написан на DLE, нужно исправить ошибку= в нижнем среднем столбце добавляет картинку (по умолчанию) на сайте она не нужна

оплата желательно в Яденьги

пишите на [email protected]

также требуется постоянное обслуживание сайта

15 лет назад
Cergeich
Sergey Volkov 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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