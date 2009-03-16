Сделать доработку на сайте http://www.nzpv.ru/rabota по следующим моментам 1. Сделать категории пользователей Заказчик и Исполнитель так, чтобы из админки можно было бы отправлять сообщения – рассылку. 2. Сделать Заказчика и Исполнителя ...
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Занятие для юристов, практикующих в судах. Добавление комментариев к статьям. вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека. Объем добавлений не больше 1000 ...Юридические услуги17 заявокЗакрыт16 лет назад
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Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09 Цены и сроки указывайте пожалуйста. Предложения на почту [email protected] СергейЮридические услуги12 заявокЗакрыт16 лет назад
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Перевести изображение в вектор либо Word либо Exel http://narod.ru/disk/8962504000/komm.rar.html так чтобы можно было распчатать четкое изображение. стоимость указывайте. СергейПрочее10 заявокЗакрыт16 лет назад
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Почистить сайт (FTP) от трояна. ОСТОРОЖНО!!! Сайт http://www.juristpro.ru/index.php указывайте цены пожалуйста в обращениях. Сергей.Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
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Сайт www.juristpro.ru/ и лого в файле, требуется его дорисовать в квадрат вставить какой-то объект по стилю. стоит заметить, что лого на сайте будет синим. Но на бланках организации черным. Это требуется учитывать при ...Логотипы и Знаки65 заявокЗакрыт16 лет назад
Проект закрытКопирайтинг15 заявокЗакрыт16 лет назад
Я надиктовываю на диктофон разные тексты. Мне требуется человек который бы переводил аудио текст в печатный вид. Предлагайте пожалуйста стоимость и форму оплаты сами. Предпочтения по оплате через Яденьги.Прочее36 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется аналитическая статья на тему Закон и дорожный знак по законам РФ. Чем считать дорожный знак? Если он предписывает, ограничивает, запрещает ... иными словами регулирует отношения, поведение участников движения. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт http://www.nzpv.ru написан на DLE, нужно исправить ошибку= в нижнем среднем столбце добавляет картинку (по умолчанию) на сайте она не нужна оплата желательно в Яденьги пишите на [email protected] также требуется постоянное обслуживание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад