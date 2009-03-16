Cergeich

Sergey Cergeich

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалистам DLE, внести доработки на сайт

    $500

    Сделать доработку на сайте http://www.nzpv.ru/rabota по следующим моментам 1. Сделать категории пользователей Заказчик и Исполнитель так, чтобы из админки можно было бы отправлять сообщения – рассылку. 2. Сделать Заказчика и Исполнителя ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление комментариев к статьям

    $500

    Занятие для юристов, практикующих в судах. Добавление комментариев к статьям. вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека. Объем добавлений не больше 1000 ...

    Юридические услуги17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка документов: устав, договор о создании

    $100

    Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09 Цены и сроки указывайте пожалуйста. Предложения на почту [email protected] Сергей

    Юридические услуги12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовка факсимиле

    $50

    Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дорисовать лого

    $99

    Сайт www.juristpro.ru/ и лого в файле, требуется его дорисовать в квадрат вставить какой-то объект по стилю. стоит заметить, что лого на сайте будет синим. Но на бланках организации черным. Это требуется учитывать при ...

    Логотипы и Знаки65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Печатать с диктофона

    Я надиктовываю на диктофон разные тексты. Мне требуется человек который бы переводил аудио текст в печатный вид. Предлагайте пожалуйста стоимость и форму оплаты сами. Предпочтения по оплате через Яденьги.

    Прочее36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитическая статья

    Требуется аналитическая статья на тему Закон и дорожный знак по законам РФ. Чем считать дорожный знак? Если он предписывает, ограничивает, запрещает ... иными словами регулирует отношения, поведение участников движения. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить информационный сайт nzpv.ru

    Сайт http://www.nzpv.ru написан на DLE, нужно исправить ошибку= в нижнем среднем столбце добавляет картинку (по умолчанию) на сайте она не нужна оплата желательно в Яденьги пишите на [email protected] также требуется постоянное обслуживание ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад