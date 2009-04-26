Разработка документов: устав, договор о создании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт12 заявок515 просмотров

Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09

Цены и сроки указывайте пожалуйста.

Предложения на почту [email protected]

Сергей

16 лет назад
Cergeich
Sergey 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров