Нужно соатвить договор о сотврудничестве стоимость 500 руб icq 428870242
Разработка документов: устав, договор о создании
Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09
Цены и сроки указывайте пожалуйста.
Предложения на почту [email protected]
Сергей
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