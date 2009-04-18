Составление договора предоплаты

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Составление договора предоплаты за доставку через интернет магазин!

Предоплата за доставку цветочной композиции.

размер 100%

Нужно грамотно составить договор предоплаты или добавить что-то в договор-оферту, так чтобы этот договор-оферту заказчик получал с печатями и тд, взамен на внесение предоплаты!

+ должна быть место для подписи курьера, кот. соглашается с получением денежной суммы, в размере 100% предоплаты.

Исполнителя выбираю ТОЛЬКО с хорошим опытом.

В личку не писать!

16 лет назад
leshkaaaa
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)

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