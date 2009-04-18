Проконсультировать и проштудировать весь договор-оферту интернет магазина. Найти погрешности в юр стороны. Разъяснить, какие пункты добавить, какие убрать и как есть хитрости!
Составление договора предоплаты
Составление договора предоплаты за доставку через интернет магазин!
Предоплата за доставку цветочной композиции.
размер 100%
Нужно грамотно составить договор предоплаты или добавить что-то в договор-оферту, так чтобы этот договор-оферту заказчик получал с печатями и тд, взамен на внесение предоплаты!
+ должна быть место для подписи курьера, кот. соглашается с получением денежной суммы, в размере 100% предоплаты.
Исполнителя выбираю ТОЛЬКО с хорошим опытом.
В личку не писать!
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