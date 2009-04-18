Составление договора предоплаты за доставку через интернет магазин!

Предоплата за доставку цветочной композиции.

размер 100%

Нужно грамотно составить договор предоплаты или добавить что-то в договор-оферту, так чтобы этот договор-оферту заказчик получал с печатями и тд, взамен на внесение предоплаты!

+ должна быть место для подписи курьера, кот. соглашается с получением денежной суммы, в размере 100% предоплаты.

Исполнителя выбираю ТОЛЬКО с хорошим опытом.

В личку не писать!