Консультирование по договору-оферте инет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен6 заявок257 просмотров

Проконсультировать и проштудировать весь договор-оферту интернет магазина. Найти погрешности в юр стороны.

Разъяснить, какие пункты добавить, какие убрать и как есть хитрости!

16 лет назад
leshkaaaa
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$25
2 дня
Выполнено быстро и качественно. Работаем на постоянной основе.
Отличный заказчик!!! С оплатой нет проблем!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад