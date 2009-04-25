Составление договора предоплаты за доставку через интернет магазин! Предоплата за доставку цветочной композиции. размер 100% Нужно грамотно составить договор предоплаты или добавить что-то в договор-оферту, так чтобы этот договор-оферту заказчик получал с ...
Исковое заявление - долговая расписка
Добрый день.
Необходимо составить исковое заявление к долговой расписке. Просрочен возврат долга.
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