Занятие для юристов, практикующих в судах.

Добавление комментариев к статьям.

вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html

Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека.

Объем добавлений не больше 1000 з.б.п.

укажите пожалуйста сколько стоит 1000 з.б.п.

оплата Яденьги предпочтительнее

Постоянная работа, так что бюджет не определен во времени и по объему.

Сергей.