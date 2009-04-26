Добавление комментариев к статьям.

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$500
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт17 заявок843 просмотра

Занятие для юристов, практикующих в судах.

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вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html

Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека.

Объем добавлений не больше 1000 з.б.п.

укажите пожалуйста сколько стоит 1000 з.б.п.

оплата Яденьги предпочтительнее

Постоянная работа, так что бюджет не определен во времени и по объему.

Сергей.

16 лет назад
Cergeich
Sergey 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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