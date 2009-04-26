Добавление комментариев к статьям.

Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09 Цены и сроки указывайте пожалуйста. Предложения на почту [email protected] Сергей
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Занятие для юристов, практикующих в судах.
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вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html
Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека.
Объем добавлений не больше 1000 з.б.п.
укажите пожалуйста сколько стоит 1000 з.б.п.
оплата Яденьги предпочтительнее
Постоянная работа, так что бюджет не определен во времени и по объему.
Сергей.
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