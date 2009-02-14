Донастроить скрипт SIMA ( научный асистент )

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Донастроить скрипт Sima ( научный асистент ) установил его на сайте сменил права папкам и т.п., но не могу создать новые кампиании, ошибки какие-то вылезают...

15 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад