Парсер десяти сайтов (PHP)

Описание проекта: Разработка ПО под *nix для отображения мультимедийного, информационного контента, которое работает в режиме клиент-сервер и является гибко настраиваемым. Доработать начатый проект. Обязательные требования: Во время написания были использованы php, javascript, java, html, mysql, css, c/c++ POSIX, sqlite, ...
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Здравствуйте.
Требуется разработать скрипт-парсер десяти сайтов. Тема - новости. Всё спарсеное необходимо складывать в мускуль-базу. Скрипт будет запускаться кроном каждую минуту. Должен быть таким, чтобы, при необходимости, можно было добавить еще несколько сайтов без переработки скрипта.
На всё-про-всё есть 200 USD. Жду предложений.
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