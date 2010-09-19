Вёрстка, программинг

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно закончить работу по каталогу, часть работы сделано.

Вообщей сложности 4 страницы, но пара похожа, одна на базе уже готовой.

ТЗ — https://docs.google.com/document/edit?id=1GIIFlLnGoIqudXKxUqGwZRaWcL4oT5VbdajT1erVPl4&hl=en&authkey=CLicv-sB

Предлагайте стоимость.

13 лет назад
Biznescenter
Юрий 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Электронная почта

    $200

    Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected] Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим. С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи прошу не волноваться. Подробности и обсуждение в skype или по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Файл xls и яндекс.геокодер

    $5

    Есть файл экселя, в нем N и M столбцы это название города и адреса соответственно. Нужно эти данные прогнать через геокодер, чтобы в столбце K и K+1 получить координаты. Номера столбцов N, M, K должны ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Смс-биллинг

    $90

    Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.) В задачи будет входить доработка минимального функционала: настройка скрипта (передачи префиксов клиенту), ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматический поиск обложек муз. альбомов

    Имеется сайт mp3-альбомов (php/MyQSL) Как сейчас работает сайт: У каждого альбома есть параметр - [адрес обложки jpg], при отображении страницы скрипт проверяет, есть ли физически этот файл *.jpg на сервере, если есть - то отображает его, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш плеер для текста

    Флешь плеер который имеет настраиваемый размер, базовый размер 1024х50. Плеер берет текст из txt файла который лежит локально на диске C:\ Сам плеер запускается через html страницу которая лежит на локальном диске и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима разовая услуга веб-мастера.

    На сайт написанном на WlSite CMS v.1.0.1 (самописная cms веб-студии) – обычный html c php-инклудами (без БД) нужно установить 2 скрипта. 1) Первый скрипт – онлайн-заявка. Должны быть поля: Имя заказчика, Вид услуги (выбор из ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад