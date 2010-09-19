Вёрстка, программинг

Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected] Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим. С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи прошу не волноваться. Подробности и обсуждение в skype или по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно закончить работу по каталогу, часть работы сделано.
Вообщей сложности 4 страницы, но пара похожа, одна на базе уже готовой.
ТЗ — https://docs.google.com/document/edit?id=1GIIFlLnGoIqudXKxUqGwZRaWcL4oT5VbdajT1erVPl4&hl=en&authkey=CLicv-sB
Предлагайте стоимость.
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