Интернет магазин на битриксе. Редакция бизнес.

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок296 просмотров
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Все полностью в соответсвии с дизайном. Плюс некоторые доработки по программированию.

13 лет назад
GrihaIv
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад