Нужно сделать немного другой вариант дизайна, фирменный стиль сохраняется, структура тоже, расположение можно менять. Примечание: Шапка Интернет-магазина с логотипом и фирменным цветом должна быть не большая и отображать стиль компании (к примеру можно посмотреть сайт и шапку ...