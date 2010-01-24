Создать сайт на джумле. Верска, шаблон, установка настройка джумлы. Установить 3 флешки. Будет два шаблона, будут переключаться. Плюс нужно будет сделать маленький тест - несколько вопросов, по результатам ответ. http://clip2net.com/s/Dmio http://clip2net.com/s/Dmiw http://clip2net.com/s/DmiQ
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Все полностью в соответсвии с дизайном. Плюс некоторые доработки по программированию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Интрнет магазин на битрексе, редакция бизнес. Нужно будет сделать все - верстка, настройка, установка. Дополнительно нужно будет сделать небольшие дополнения в интеграции.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать немного другой вариант дизайна, фирменный стиль сохраняется, структура тоже, расположение можно менять. Примечание: Шапка Интернет-магазина с логотипом и фирменным цветом должна быть не большая и отображать стиль компании (к примеру можно посмотреть сайт и шапку ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
При наведении на определенную мебель, она подсвечивается, как на картинке и при нажатии переход по ссылки. Область под картинку разрешения 1024 на 768 при наведении курсора вправо или влево на картинку, изображение сдвигается соответственно. ...Анимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно добавить на сайт irkmbl.ru: 1. Создать модуль "страница для оптовиков" - (в данном разделе пользователь сможет посмотреть перечень товарных позиций (excel), документацию(ворд), необходимые данные о фирме(сасч. счет, инн, и т д) с возможностью скачать ) 2. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть готовый сайт на битрексе, установлен на виртуальном сервере. В админ панели показывает высокую производительность - 64 Через некоторое время работы зависает служба апач, периодические зависания связаны с перерасходом CPU процессом mysqld. Нужно разобраться с данной ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать локальную версию, подобие roomix.ru Трехмерные объекты могут рендерится(например в 3D max) и в последующем загружаться в локальную программу. Нужно сделать возможность пройтись по комнате, как в 3d игрухе. Все обновления и цены буду загружаться ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать такой-же проект как http://roomix.ru/ Опция - дополнительно создать локальную версию. Можно указывать цену и сроки без опции.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработать программу расчета. Возможно участие в виде консультанта. 1.Клиентская часть. Пользователь через интерфейс последовательно выбирает Деталь, и Номер госта (набор фиксированных значений порядка 10 наименований). (Данные загружаются из БД). Происходит расчет по простым формулам, пользователь ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
На основе готового дизайна разработать верстку и шаблон под битрикс.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт14 лет назад
По прилагаемому макету первой страницы, создать шаблон+верстка для цмс джумла 1.5 Шаблон должен тянуться. Меню редактируется из админской части джумлы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть меню, один из пунктов меню (каталог), должен открываться(ниспадать) списком категорий VirueMart. http://prems.nichost.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4 там менюха написана просто ручками, должна автоматом из virt мart цеплятся http://prems.nichost.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2 внизу слева список категорий, который выводится модулем Мне нужно чтоб этот список автоматически ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создание шаблона для джумлы на основе готового дизайна.HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад