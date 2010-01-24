GrihaIv

Григорий Иванов GrihaIv

 
41 годРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Создать сайт на джумле

    Создать сайт на джумле. Верска, шаблон, установка настройка джумлы. Установить 3 флешки. Будет два шаблона, будут переключаться. Плюс нужно будет сделать маленький тест - несколько вопросов, по результатам ответ. http://clip2net.com/s/Dmio http://clip2net.com/s/Dmiw http://clip2net.com/s/DmiQ

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн

    Нужно сделать немного другой вариант дизайна, фирменный стиль сохраняется, структура тоже, расположение можно менять. Примечание: Шапка Интернет-магазина с логотипом и фирменным цветом должна быть не большая и отображать стиль компании (к примеру можно посмотреть сайт и шапку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшая флешка

    При наведении на определенную мебель, она подсвечивается, как на картинке и при нажатии переход по ссылки. Область под картинку разрешения 1024 на 768 при наведении курсора вправо или влево на картинку, изображение сдвигается соответственно. ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключить 3 модуля

    Нужно добавить на сайт irkmbl.ru: 1. Создать модуль "страница для оптовиков" - (в данном разделе пользователь сможет посмотреть перечень товарных позиций (excel), документацию(ворд), необходимые данные о фирме(сасч. счет, инн, и т д) с возможностью скачать ) 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка 1с битрикс и сервера

    Есть готовый сайт на битрексе, установлен на виртуальном сервере. В админ панели показывает высокую производительность - 64 Через некоторое время работы зависает служба апач, периодические зависания связаны с перерасходом CPU процессом mysqld. Нужно разобраться с данной ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создаем 3d комнату на подобе roomix.ru

    Нужно сделать локальную версию, подобие roomix.ru Трехмерные объекты могут рендерится(например в 3D max) и в последующем загружаться в локальную программу. Нужно сделать возможность пройтись по комнате, как в 3d игрухе. Все обновления и цены буду загружаться ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программу расчета

    Разработать программу расчета. Возможно участие в виде консультанта. 1.Клиентская часть. Пользователь через интерфейс последовательно выбирает Деталь, и Номер госта (набор фиксированных значений порядка 10 наименований). (Данные загружаются из БД). Происходит расчет по простым формулам, пользователь ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание шаблона для джумлы 1.5

    По прилагаемому макету первой страницы, создать шаблон+верстка для цмс джумла 1.5 Шаблон должен тянуться. Меню редактируется из админской части джумлы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка меню Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1.2

    Есть меню, один из пунктов меню (каталог), должен открываться(ниспадать) списком категорий VirueMart. http://prems.nichost.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2&amp;Itemid=4 там менюха написана просто ручками, должна автоматом из virt мart цеплятся http://prems.nichost.ru/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 внизу слева список категорий, который выводится модулем Мне нужно чтоб этот список автоматически ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tixan
Иван 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Редизайн
Отличный заказчик! Хорошее ТЗ, ни каких проблем с оплатой. Только положительные эмоции от сотрудничества с Григорием! Рекомендую.
Понравилось работать с Иваном. Очень оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
lunar_cat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
9 баллов
14 лет назад
Создание шаблона для джумлы 1.5
Быстро нашли взаимопонимание. Интересные проекты и своевременная оплата. Спасибо вам, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Екатерина , уже больше полугода работает с нашей компанией. За это время она выполнила большое количество проектов, качественно и в срок. Показала себя как высококвалифицированный специалист системы CMS Joomla и отличный верстальщик. Отдельное спасибо Екатерине за особое внимание к деталям проектов.
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