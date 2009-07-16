Качественно и быстро решу вашу проблему!
1) Профессиональная кроссбраузерная валидная верстка. Табличная и блочная.
2) Создание шаблонов для Joomla 1.5., Jooml 2.5, Joomla 3.0
3) Качественное наполнение сайта информацией.
4) Работа с HTML, XHTML, PHP 5, CSS, Smarty.
5) СУБД MySQL, PostgreSQL.
6) Опыт написания сложных SQL запросов.
7) Опыт работы с CMS (в том числе Joomla)
8) Умение разбираться в чужом коде!
9) Качество выполнения!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ёлки Доничева210 просмотров
- Лабатон142 просмотра
- Регистратор, юридические услуги200 просмотров
- Лабатон132 просмотра
- Выгодные печи, продажа котлов Диво143 просмотра
- Выгодные печи, продажа печей Диво193 просмотра
- Албания, салон красоты909 просмотров
- Sanro, интернет-магазин одежды140 просмотров
- Аэросвет, светосигнальное оборудование165 просмотров
- МЦ АУВД153 просмотра
- ГК "Руссо Транс", транспортные услуги169 просмотров
- Lifan-Центр, официальный дилер Lifan129 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
14 лет назад
Екатерина , уже больше полугода работает с нашей компанией. За это время она выполнила большое количество проектов, качественно и в срок. Показала себя как высококвалифицированный специалист системы CMS Joomla и отличный верстальщик. Отдельное спасибо Екатерине за особое внимание к деталям проектов.
Ответный отзыв
Быстро нашли взаимопонимание. Интересные проекты и своевременная оплата. Спасибо вам, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!