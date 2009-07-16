Екатерина , уже больше полугода работает с нашей компанией. За это время она выполнила большое количество проектов, качественно и в срок. Показала себя как высококвалифицированный специалист системы CMS Joomla и отличный верстальщик. Отдельное спасибо Екатерине за особое внимание к деталям проектов.