lunar_cat

Екатерина Москвина lunar_cat

 
37 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественно и быстро решу вашу проблему!

1) Профессиональная кроссбраузерная валидная верстка. Табличная и блочная.

2) Создание шаблонов для Joomla 1.5., Jooml 2.5, Joomla 3.0

3) Качественное наполнение сайта информацией.

4) Работа с HTML, XHTML, PHP 5, CSS, Smarty.

5) СУБД MySQL, PostgreSQL.

6) Опыт написания сложных SQL запросов.

7) Опыт работы с CMS (в том числе Joomla)

8) Умение разбираться в чужом коде!

9) Качество выполнения!

PHPMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomla
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GrihaIv
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
9 баллов
14 лет назад
Создание шаблона для джумлы 1.5
Екатерина , уже больше полугода работает с нашей компанией. За это время она выполнила большое количество проектов, качественно и в срок. Показала себя как высококвалифицированный специалист системы CMS Joomla и отличный верстальщик. Отдельное спасибо Екатерине за особое внимание к деталям проектов.
Быстро нашли взаимопонимание. Интересные проекты и своевременная оплата. Спасибо вам, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
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