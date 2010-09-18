Электронная почта

Требуется прикрутить меню jquery - http://salon.ax3.net/test/ к сайту на ucoz http://www.djazban.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected]
Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим.
С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи
прошу не волноваться.
Подробности и обсуждение в skype или по телефону.
P.S. Цену вписал ориентировочную, в процессе обсуждения
определимся как с задачей, так и с ценой.
= Деток, предлагающих Gmail или Yandex прошу играться подальше.
Нужны разработчики, а не всезнайки-неумейки.
До связи
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