Электронная почта

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки389 просмотров
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Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected]

Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим.

С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи

прошу не волноваться.

Подробности и обсуждение в skype или по телефону.

P.S. Цену вписал ориентировочную, в процессе обсуждения

определимся как с задачей, так и с ценой.

= Деток, предлагающих Gmail или Yandex прошу играться подальше.

Нужны разработчики, а не всезнайки-неумейки.

До связи

13 лет назад
Sam
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад