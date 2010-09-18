Электронная почта

Требуется развернуть электронную почту на домене вида [email protected]

Разработка с нуля! Кто сталкивался с реализацией mail-площадок - милости просим.

С беЗплатными скриптами и без опыта реализации подобной задачи

прошу не волноваться.

Подробности и обсуждение в skype или по телефону.

P.S. Цену вписал ориентировочную, в процессе обсуждения

определимся как с задачей, так и с ценой.

= Деток, предлагающих Gmail или Yandex прошу играться подальше.

Нужны разработчики, а не всезнайки-неумейки.

До связи