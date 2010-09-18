PEAR DB -> MDB2 code refactoring

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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В проекте Anuko Time Tracker с сайта http://www.anuko.com нужно заменить все операции с PEAR DB на PEAR MDB2. Часть этой работы сделана, осталось привести в порядок 10 файлов, всего 68 мест в них. Подробнее - в приложении.

Если сможете качественно выполнить - ставьте цену и срок плиз. Если что-то непонятно - спрашивайте. Спасибо!

13 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
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