PEAR DB -> MDB2 code refactoring

В проекте Anuko Time Tracker с сайта http://www.anuko.com нужно заменить все операции с PEAR DB на PEAR MDB2. Часть этой работы сделана, осталось привести в порядок 10 файлов, всего 68 мест в них. Подробнее - в приложении.

Если сможете качественно выполнить - ставьте цену и срок плиз. Если что-то непонятно - спрашивайте. Спасибо!