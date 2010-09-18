Нужно установить (и объяснить как это сделать в последствии) на сттаницу сайта, сделанном на joomla 1.5 скрипт системы sms.замок (smszamok_ru). Жду предложений с ценой и сроком исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Ищу человека который "лазил" или разбирается в движках IPB (Invision Power Board).
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Задание изменить ЧПУ
Пишите, цену, аську или стучите ко мне в асю – 6 две тройки 7991четыре7
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