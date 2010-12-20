Доработка VamShop (добавить модуль доставки)

Нужно добавить модуль Доставки EMS.

Всякие калькуляторы доставки не нужны. Доставка будет тока до Москвы. Поэтому данный вид доставки могут выбрать тока те клиенты, которые при регистрации выбрали регион Москва, Обл. при этом нужно, чтобы при выборе опции доставки выскакивал Ява-скрипт с предупреждением. Так же чтобы сумма заказа была не менее 700руб. все что написано вверху уже реализовано на сайте но с другими видами доставки. Так что \ как это уже работает для примера можно посмотреть.

2 задание простое. Нужно в шаблоне выровнять поля для заполнения.

И удалить в поле регионы. Другие страны.

http://s003.radikal.ru/i204/1009/9c/06d66781e464.jpg

если есть вопросы аська 253673194

оплата любым удобным для вас способом