Доработка VamShop (добавить модуль доставки)

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить модуль Доставки EMS.

Всякие калькуляторы доставки не нужны. Доставка будет тока до Москвы. Поэтому данный вид доставки могут выбрать тока те клиенты, которые при регистрации выбрали регион Москва, Обл. при этом нужно, чтобы при выборе опции доставки выскакивал Ява-скрипт с предупреждением. Так же чтобы сумма заказа была не менее 700руб. все что написано вверху уже реализовано на сайте но с другими видами доставки. Так что \ как это уже работает для примера можно посмотреть.

2 задание простое. Нужно в шаблоне выровнять поля для заполнения.

И удалить в поле регионы. Другие страны.

http://s003.radikal.ru/i204/1009/9c/06d66781e464.jpg

если есть вопросы аська 253673194

оплата любым удобным для вас способом

13 лет назад
spb1982
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Все сделал как и просил !!!
Отличный заказчик, работали вместе.
  • Похожие заказы

  • Написание МЛМ структуры на PHP

    $500

    Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать кнопку для логина в 2 системы сразу.

    $7

    Имеется форма логина в систему, www.crm-soft.ru/test2/. Имеется еще одна форма логина в систему, www.google.com/a/crm-soft.ru Логины-пароли в системах одинаковые. На первую из упомянутых форм надо добавить кнопку с подписью "+Google", при нажатии на которую будет открываться 2 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Получить данные из TecDoc в Access

    Получить данные из TecDoc в Access с кроссами и изображениями. Получит данные по автозапчастям с картинками в виде jpeg с фирменных каталогах производителей. (Из свежего TecDoc) Прошу сразу указывать стоимость ( можно в приват )

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать граббер с Вконтакте

    Требуется создать грабер обсуждений с моей группы Вконтакте на мой сайт. Сделать это нужно вот в таком (http://s42.radikal.ru/i095/1009/b4/4e4628bc59b6.jpg) и таком (http://s51.radikal.ru/i133/1009/f3/b77c4f104d14.jpg) виде. Сайт на DLE 8.5. Кто может взяться, и за какую цену?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование мебельного сайта-каталога

    Необходимо на бесплатной удобной (я подчеркиваю) CMS спрограммировать сайт. Краткое ТЗ в приложении. Условия сотрудничества: 1. Договор на веблансере. 2. СБС. 3. Сроки. 1. Для получения подробного ТЗ (на сайте www.conceptshare.com) оставляйте свои e-mail. 2. Оставьте информацию об удобной CMS, на которой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка Flex приложения. Срочно!

    Срочно нужен Flex профессионал высокого уровня для доработки существующего приложения. Требуется добавить несколько возможностей. Подробное ТЗ и приложение буду обсуждать лично с каждым кандидатом. В целом объем работ не очень большой, но крайне важно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Избыточное форматирование, JS (Jquery)

    $15

    Необходимо сваять функцию на JS, которая на входе получает "грязный" текст ( избыточный HTML), и затем — согласно некоторым правилам (обязательное знание регулярных выражений!) — с ним на выходе происходят чудеса: грязный код превращается ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дописать функционал галереи на jquery

    Здравствуйте. Задача. Нужна галерея на jquery со следующим функционалом. На странице изображение, под ним еще шесть маленьких превьюшек. Нажимаем на превьюшку - меняется большое изображение. Нажимаем на большое изображение - появляется всплывающее окно, в котором открывается выбранное нами изображение, ...

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт новостей в DLE

    $50

    Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей. Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений). Выбор будет сделан в пользу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад