Доработка Flex приложения. Срочно!

Срочно нужен Flex профессионал высокого уровня для доработки существующего приложения.

Требуется добавить несколько возможностей.

Подробное ТЗ и приложение буду обсуждать лично с каждым кандидатом.

В целом объем работ не очень большой, но крайне важно сделать все быстро и еще важнее качественно.

От кандидата требуется:

- Опыт работы

- Примеры реализованных проектов, желательно с фрагментами исходников

- Ответственность

- Готовность фултайм заниматься данным проектом (предположительный объем работ 2 недели)

- Постоянно быть онлайн

Оплата может быть разбита по частям в процессе работы.

Высылайте информацию на: hedjet[dog]gmail.com (Страница проекта и личка не проверяется)