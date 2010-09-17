Доработка Flex приложения. Срочно!

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Срочно нужен Flex профессионал высокого уровня для доработки существующего приложения.

Требуется добавить несколько возможностей.

Подробное ТЗ и приложение буду обсуждать лично с каждым кандидатом.

В целом объем работ не очень большой, но крайне важно сделать все быстро и еще важнее качественно.

От кандидата требуется:

- Опыт работы

- Примеры реализованных проектов, желательно с фрагментами исходников

- Ответственность

- Готовность фултайм заниматься данным проектом (предположительный объем работ 2 недели)

- Постоянно быть онлайн

Оплата может быть разбита по частям в процессе работы.

Высылайте информацию на: hedjet[dog]gmail.com (Страница проекта и личка не проверяется)

13 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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