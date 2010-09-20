Модуль для DLE (новости в меню категории)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки186 просмотров
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Нужен модуль для DLE, вывода новостей в категории меню

Без админки и с кешированием

пример здесь: http://adieurope.com/node/11

13 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Очень доволен подходом Дмитрия, задача реализована на 100% так как я этого хотел и главное без лишних вопросов, без задержек по срокам.
Отличный заказчик, четко знающий что ему нужно! рекомендую
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