Модуль для DLE (новости в меню категории)

Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...
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Нужен модуль для DLE, вывода новостей в категории меню
Без админки и с кешированием
пример здесь: http://adieurope.com/node/11
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