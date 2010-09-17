Устранить проблему с выводом главной страницы.

Заказал сайт - http://plyuty.com.ua/. Есть проблема, которую разработчик не может решить. Главная страница включает флешку (1.3 МБ) с ротацией фотографий. если скорость соединения в пределах 1-2 Мбит/с и меньше, то в начале выдает белый экран на 3-10 секунд и лишь затем идет показ флешки. Пробовали поставить прелоадер, но не помогает - все равно идет белый экран, затем мелькает прелоадер уже с 85-90% загрузки. В форуме посоветовали сделать прелоадер внешним, но что-то разработчик не осилил. Требуется сделать так чтобы пока грузится флешка, был видна страница с серым фоном, сверху меню и процент загрузки флешки(прелоадер.) Что-то типа как тут- http://www.templatemonster.com/website-templates/27470.html. Проблема того же плана - если после главной страницы сразу перейти в раздел "Фотогалерея" то на месте шапки внутренней страницы тоже вначале белый прямоугольник на 1-3 сек., а потом уж грузится шапка.

Если скорость соединения 10-20 МБит/с, то понятно что этих проблем нет. Но ведь не везде еще у нас инет с такой скоростью.

p.s. Кроме флешки все остальное на сайте на Joomla