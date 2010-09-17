Устранить проблему с выводом главной страницы.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказал сайт - http://plyuty.com.ua/. Есть проблема, которую разработчик не может решить. Главная страница включает флешку (1.3 МБ) с ротацией фотографий. если скорость соединения в пределах 1-2 Мбит/с и меньше, то в начале выдает белый экран на 3-10 секунд и лишь затем идет показ флешки. Пробовали поставить прелоадер, но не помогает - все равно идет белый экран, затем мелькает прелоадер уже с 85-90% загрузки. В форуме посоветовали сделать прелоадер внешним, но что-то разработчик не осилил. Требуется сделать так чтобы пока грузится флешка, был видна страница с серым фоном, сверху меню и процент загрузки флешки(прелоадер.) Что-то типа как тут- http://www.templatemonster.com/website-templates/27470.html. Проблема того же плана - если после главной страницы сразу перейти в раздел "Фотогалерея" то на месте шапки внутренней страницы тоже вначале белый прямоугольник на 1-3 сек., а потом уж грузится шапка.

Если скорость соединения 10-20 МБит/с, то понятно что этих проблем нет. Но ведь не везде еще у нас инет с такой скоростью.

p.s. Кроме флешки все остальное на сайте на Joomla

13 лет назад
avk06
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Платный просмотр видео

    $500

    Необходимо создать скрипт просмотра видео контента с оплатой через sms. Пользователь заходит на сайт, после чего ему предлагается отправить sms сообщение, в ответ он получает код, который после ввода даёт ему право единоразового просмотра ролика. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипты на Python

    $40

    Необходимо решить 3 задачи. 1 .Написать функцию, вычисляющую глубину вложения математического выражения. оригинал тут: http://ai6034.mit.edu/fall10/index.php?title=Lab_0#Expression_depth Например: •depth('x') =&gt; 0 •depth(('expt', 'x', 2)) =&gt; 1 •depth(('+', ('expt', 'x', 2), ('expt', 'y', 2))) =&gt; 2 •depth(('/', ('expt', 'x', 5), ('expt', ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Php скрипт на curl

    $10

    Нужен скрипт, который при запуске заходит на страницу сайта connect.ua (без авторизации) и шлёт post запрос! тоесть иммитация нажатия кнопки. для знающего работа на 20 минут. Жду предложения сегодня

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Почистить код, убрать дубли страниц

    Требуются доработки на сайте (магазин shop-script) главное - убрать дубли страниц (301 редирект) по возможности: - почистить код верстки (убрать лишнее в css) - сделать некоторые ссылки из меню яваскриптом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Джумла. Инструменты, массовая рассылка. Настройка.

    Не уверена, правильно ли выбрала категорию в инструментах есть массовая рассылка, оттуда я пока могу отправить только текстовое сообщение указанным адресатам. А нужно бы еще файлы прикреплять вложением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать игры для казино

    Необходимо сделать небольшие доработки для игр, как например синхронизировать звук с двигающимся объектом, изменить немного анимацию, увеличить карты для покера и т.д. Игры сделаны на Flash CS4, работают с сервером. Сервер делает другой программист. Нужны ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо написать скрипт(калькулятор займов Заём денег до зарплаты). Пример http://www.ukcm.ru/viewpage.php?page_id=3&amp;loan=3

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плагин для Joomla 1.5

    Доброго дня всем! Нужен плагин для JoomFish (Joomla 1.5) для автоматического переключения языка, в зависимости с какого IP адреса зашел посетитель. На сайте 4 языка ( русский, английский, немецкий и итальянский), если посетитель заходит например с ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla 1.5 шаблон

    $15

    Необходимо внести правки в шаблон Joomla для корректного отображения в Internet Explorer. Еще необходимо поправить стили фильтра у компонента flexicontent. Тех, кто хочет "потренироваться" или "попробовать" просьба не беспокоить. Спасибо за понимание.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад