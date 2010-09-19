Импорт новостей в DLE

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки197 просмотров
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Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей.

Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений).

Выбор будет сделан в пользу наиболее низкой цены.

13 лет назад
php_job
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
WinnerWolf
Артур 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Артем выполнил работу идеально, все доработки и исправления были сделаны сразу. Предложил варианты, которые позволили решить множество проблем совместимости разных версии CMS и доработал несколько функций в рамках данной услуги бесплатно. Работать с таким исполнителем одно удовольствие. Буду обращаться еще.
Порядочный заказчик и приятный в общении человек. Оплата своевременная,постановка задачи ясная.
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