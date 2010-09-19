Импорт новостей в DLE

Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей.

Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений).

Выбор будет сделан в пользу наиболее низкой цены.